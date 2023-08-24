Haber. Mert Osman Erman

Malka Leifer, bir jüri tarafından Nisan ayında karara bağlanan bir şekilde, 2003 ile 2007 yılları arasında kızkardeşler Dassi Erlich ve Elly Sapper'a tecavüz etti ve cinsel tacizde bulundu.

56 yaşındaki kadın, üçüncü bir kızkardeş Nicole Meyer'ı istismar etmekten suçlu bulunmadı.

Leifer'in cezalandırılması, sekiz çocuk annesinin adaletle yüzleşmesi için 15 yıllık bir çabanın sonunu getiriyor.

İsrail'den iadesi için yıllarca savaştı, fakat 2021'de bir İsrailli hakim mahkemelerle yüzleşmekten kaçınmak için zihinsel hastalık numarası yaptığını buldu ve Melbourne'a gönderilmesini emretti.

Uzun bir dava süresince, jüri üyeleri Leifer'in kilitli sınıflarda, okul kamplarında ve okul müdürünün evinde kızkardeşlere cinsel saldırıda bulunduğuna dair kanıtları duydu.

Perşembe günü 18 suçlamayı ayrıntılandırırken, hakim Mark Gamble, suçlamalarını "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Leifer, Adass İsrail Okulu'nda hemen hemen bir rabi gibi saygı gören bir figürdü, dedi. Kızkardeşler, anneleri tarafından duygusal ve fiziksel olarak istismar edildiler ve cinsellik konusunda tamamen eğitimsizdiler.

"Bu dava, kurbanların ne kadar savunmasız olduğu ve sanığın, Bayan Leifer'ın, kendi sapkın cinsel tatminine ulaşmak için ne kadar hesaplı bir şekilde faydalandığı açısından dikkat çekicidir" dedi hakim.

Bayan Sapper ve Bayan Erlich'ten "güçlü" mağdur etki beyanlarının geldiği açıklamada, kalıcı suçluluk, utanç ve korku hislerinden bahsettikleri, Hakim Gamble, onların "Leifer'ın avcı davranışı" ndan "tamamen masum" olduklarını vurguladı.

"Suçlu hissetmesi ve utanan yalnızca o ve sadece o olmalıdır."

Cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alındığında, Leifer, Haziran 2029'da koşullu tahliye için uygun hale gelecektir. Mahkeme binasının dışında kızkardeşlerinin yanında konuşan Bayan Erlich, cezanın hayatlarının uzun ve travmatik bir bölümünün sonu olduğunu söyledi.

"Burada bugün, pes etmediğimiz için varız" dedi.

"Ve adalet için savaşmanın yükünün sadece hayatta kalmak isteyenlerin üzerinde olmaması gerektiğini biliyoruz, ancak bu savaş asla sadece bizim içindi.

"Bu kâbus içindeki diğer hayatta kalanlara: Asla yalnız değilsiniz, hepiniz arkadayız."

Leifer'in davası sona erdiğinde, polis adaletten kaçma girişimlerini yeniden araştırmaya başladı.

Başkan yardımcısı 2008'de karşılaşılan suçlamaların ardından İsrail'e kaçtı, iddia edildiğine göre okul yönetim kurulu üyelerinin yardımıyla. 2014'te Avustralya'nın talebi üzerine tutuklandı, ancak iki yıl sonra bir İsrailli mahkeme iadesini askıya aldı ve onu mahkeme için zihinsel olarak uygun olmayan olarak ilan etti.

Ancak gizli özel dedektifler daha sonra onu alışveriş yaparken ve bir bankada çek yatırırken görüntüledi ve İsrail yetkililerini araştırmaya teşvik etti ve onu Şubat 2018'de yeniden tutukladı. Oradaki bir hakim, "zihinsel hastalık numarası yaptığını" söyledi.