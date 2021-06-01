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Boşanma aşamasındaki eşinin kapısına silahla dayandı

ÜMRANİYE'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla tehdit eden Cengiz G., polis operasyonuyla yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2021 Salı 10:33
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Boşanma aşamasındaki eşinin kapısına silahla dayandı

Olay dün saat 21.00 sıralarında Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve karşılıklı dairelerde oturan 50 yaşındaki Cengiz G., elindeki silahla eşinin kapısına dayandı. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin geldiğini gören Cengiz G. kendisini oturduğu daireye kilitledi. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi. Şüpheli, polisler kendisiyle konuşmaya çalışırken kapıya bir el ateş etti. Ekipler sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sokaktan geçmek isteyenler uyarıldı. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren ikna çabası sonuçsuz kalınca devreye özel harekat polisleri girdi. Özel harekat polislerinin yaptığı operasyon sonucu Cengiz G., daireden dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cengiz G. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Mahalle sakini Gülcan Özkan, "Beyefendi zaten sorunluydu. Eşiyle boşanma aşamasındaydı. Bugün kendini evde silahla rehin almış. Polislerimiz çıkarmaya çalıştılar ama çıkmadı. Özel harekat polisleri geldi. Beyefendi uzun bir çaba sonrası teslim alındı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeErkekşiddetPolisOperasyon
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