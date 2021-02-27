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Dr. Şadi Yazıcı, “Heykeli dikilecek insanlarsınız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada gündem olan, İstanbul’daki bazı ilçelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili cevap geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2021 Cumartesi 10:20
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Dr. Şadi Yazıcı, “Heykeli dikilecek insanlarsınız”

Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, temizlik personeline ‘Heykeli dikilecek insanlarınız’ dedi. Paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.

‘HEYKELİ DİKİLECEK İNSANLARSINIZ’

Bu durumu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video ile paylaştı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Başkan Yazıcı, personellerine ‘Heykeli dikilecek insanlarsınız’ diyerek tebrik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Şadi YazıcıTuzla Belediyesi
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