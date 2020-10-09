Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
487.484
DOLAR
7.9283
STERLİN
10.2888
EURO
9.3359
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Son Dakika
Tuma Çelik ile ilgili karar...
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...
Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 8 bin 667'ye...

Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti

ESENYURT'ta yolda yürürken fenalaşan epilepsi hastası kişinin yardımına bölgede görev yapan yunus timleri yetişti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:59
0 Okunma
Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yürüyen kimliği bilinmeyen bir kişi yere düştü. Epilepsi krizi geçirdiği değerlendirilen adam için polis ve 112 ekibine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen motosikletli polis ekibi, yere düşen kişinin çevresindeki kalabalığı dağıtırken bir polis memuru da yere düşen kişinin dilinin boğazına kaçmaması için müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtHastaEpilepsiPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor
İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans