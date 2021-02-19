Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay, Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, plakası henüz belirlenemeyen bir araçla geldikleri Panayır Sokak'ta evinden çıkan Gürsel Gürbüz'e (56), silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonrası kanlar içinde yere yığılan Gürsel Gürbüz, ağır yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri araçla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürbüz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gürbüz'ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Olayla ilgili vatandaşlardan bilgi alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Gürbüz'ün yakınları da saldırı sonrası olay yerine geldi.

Öte yandan, Gürsel Gürbüz'ün daha önce Tokat'ın Erbaa ilçesinin Keçeci Köyü'nde muhtarlık yaptığı öğrenildi.