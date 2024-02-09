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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Türkiye ile Somali arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması

Türkiye ile Somali arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması

Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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