İstanbul

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 12-14 Nisan'da "Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)", "Bir Picasso", "Çarpışma" ile çocuk oyunları "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam", "Kırmızı Küre", "Park" oyunları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 13 Nisan'da "Çingene Boksör", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "Kuğunun Şarkısı", "Cadı Kazanı", "Hamlet" ve "İfigenya" gibi oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 7-8-11 Nisan'da Hayao Miyazaki'nin animasyon filmi "Çocuk ve Balıkçıl", 7-9-11 Nisan'da ise Jonathan Glazer'ın "İlgi Alanı" filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AKM'de ayrıca 11 Nisan'da "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", 14 Nisan'da ise "Richard" oyunları, yarın "Anadolu Ateşi" gösterisi, 14 Nisan'da ise "Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali" sahnelenecek.

Zorlu PSM'de 14 Nisan'da "Sidikli Kasabası Müzikali" ve "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu izleyicilerle buluşacak.

Maximum Uniq Hall'de 14 Nisan etkinlik programında "Hücreler" ve "Bir Evlilik Müzikali" oyunları sergilenecek.

Konserler

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 12 Nisan'da "Jacky Terrasson Trio", 13 Nisan'da "Daniel Gauthier & CRR Senfoni Orkestrası" konserleri verilecek.

14 Nisan'da "Büyülü Orkestra" ve "İstanbul Oda Orkestrası" konserleri de CRR'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Devam eden sergiler

Çini ustası İsmail Yiğit'in Lale Müzesi'ndeki "Lalenin Çini ile Dansı" sergisinde, sanatçı tarafından 41 yıl boyunca yapılan çini duvar süslemelerinin örnekleri ile Türkiye ve Japonya'nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyon ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ali Bakova'nın küratörlüğünü yaptığı, 55 ulusal ve uluslararası sanatçı ve tasarımcının 200 eser ile yer aldığı "Tulipomania/Lale Çılgınlığı" sergisi de İstanbul Lale Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Hüsnühat ve seramik sanatından özel tasarım eserlerinin yer aldığı "Esma-i Hüsna Koleksiyonu" sergisi de Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesi'nin giriş bölümünde ziyaret edilebiliyor.

Sadberk Hanım Müzesi'nin "Maziden Atiye Zarafet" sergisi ise Abdülmecid Efendi Köşkü'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.