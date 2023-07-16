İSTANBUL- İstanbul Diyalog Müzesi, ziyaretçilere önyargıları sorgulama, empati kurma, görme ve işitme engelli deneyimi yaşama, engelli bireylerin yaşamlarını ve bakış açılarını daha derinlemesine anlama fırsatı sunmak için "Karanlıkta Diyalog" ve "Sessizlikte Diyalog" deneyim sergilerine ev sahipliği yapmaktadır.

Müzecik alanında öncü bir kuruluş olarak tanınan ICOM, farklı ülkelerden ve disiplinlerden profesyonelleri bir araya getirerek mükemmellik standartları belirler, mesleki gelişimi teşvik eder ve uluslararası işbirliğini destekler. İstanbul Diyalog Müzesi'nin ICOM üyesi olması, müzenin sektördeki ilerlemeye, erişilebilirliğe ve kapsayıcılık konularında küresel bir diyaloga katkı sağlama taahhüdünü pekiştirmektedir.

ICOM üyeliği, İstanbul Diyalog Müzesi'ne çok sayıda değerli kaynak, ağ ve mesleki gelişim fırsatı sunmanın yanı sıra müze sektörünün geleceğini şekillendirmede aktif bir katılımcı konumuna yerleştirecektir. ICOM ve diğer üyelerle yapılacak işbirlikleri, bilgi paylaşımını, en iyi uygulamaların yayılmasını ve müzenin kapsayıcılığı, farkındalığı ve kültürel çeşitliliği destekleme misyonunun ilerlemesini kolaylaştıracaktır.

Bu sene kuruluşunun 10.yılını kutlayan İstanbul Diyalog Müzesi, kapsayıcılığa, erişilebilirliğe, diyaloga ve sosyal etkiye olan bağlılığıyla uluslararası müze sahnesinde aktif bir katılımcı olarak önemli bir rol oynamaya hızla devam ediyor.

HABER: METE YILMAZ