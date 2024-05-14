İstanbul

ICVB, İstanbul'un 2023'te katılımcı sayıları 300 ila 25 bin arasında değişen 72 kongreye ev sahipliği yaptığını açıkladı. İstanbul, Avrupa'da 16'ncı, dünyada ise 21'inci sırada yer aldı.

2023'te Paris, dünyada 156 kongreye ev sahipliği yaparak birinciliği elde ederken, onu 152 kongre ile Singapur, 151 kongre ile Lizbon izledi.

İstanbul'da kongre sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre 14 adet arttı.

Öte yandan, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliğinin (ICCA) verilerine göre, İstanbul geçen yıl dünya kongre şehirleri sıralamasında Avrupa'da 4 sıra, dünyada ise 2 sıra atladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan İTO ve ICVB Başkanı Avdagiç, İstanbul'un küresel turizm ve kongre sektörleri içerisinde yükselişini son hızla sürdürdüğüne dikkati çekerek, İTO ve ICVB olarak, kongre turizmi odaklı olmak üzere son 5 yıldır yapılan yatırımların ve projelerin başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

İstanbul'un kongre turizmi özelinde uluslararası sıralamalarda ve istatistiklerdeki yerini aşamalı olarak yükselttiğini kaydeden Avdagiç, "İstanbul, dünya kongre şehirleri içinde adım adım yükselerek 2023'te son 8 yılın en iyi performansını gösterdi. Buna ICVB olarak katkı vermek gurur verici. Nihai hedefimiz, 2011 ila 2015 arasında başardığımız gibi, dünyada en çok kongre düzenlenen ilk 10 şehir içine girmek." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki tüm destinasyonlarda gerçekleşen kongrelerin istatistiğini tutan ICCA sisteminde yer alan verileri paylaşan Avdagiç, 2024'te İstanbul'da katılımcı sayıları 250 ila 7 bin arasında olan 19 uluslararası kongre düzenleneceğinin bilgisini verdi.

Avdagiç, ICVB'nin de toplam 12 bin 800 kişinin katılacağı 6 uluslararası kongreye doğrudan destek verdiğine işaret ederek, ICVB'nin 2025 ve sonrasında da İstanbul'a alınması için adaylık çalışması yaptığı 13 uluslararası kongresi bulunduğunu bildirdi.

İstanbul'da yapılacak bazı uluslararası kongreler

İstanbul'da 24 binden fazla "kongre turisti"nin katılacağı birçok uluslararası kongre düzenlenecek.

Öne çıkan kongreler arasında, mayıs ayında, Otomatik Yüz ve Hareket Tanıma Uluslararası Konferansı (FG 20) ve 47. Avrupa Lenfoloji Derneği Kongresi, haziranda, Uluslararası Plastinasyon Konferansı, Dünya Biyolojik Psikiyatri Kongresi (WFSBP), FDI Yıllık Dünya Diş Hekimliği Kongresi, Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu Dünya Kongresi (IFLA) ve İyi Pamuk Konferansı, temmuzda, Havalimanları Konseyi Uluslararası Avrupa Genel Kurul, Kongre ve Sergisi, eylülde, Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Derneği Konferansı (ISQUA), Uluslararası Ulaştırma Uçağı Ticareti Derneği EMEA Konferansı (ISTAT), Uluslararası Transplantasyon Derneği Kongresi (TTS), IPPE Yıllık Politik Ekonomi Konferansı, ekimde Uluslararası Kauçuk Konferansı (IRC), kasımda da Uluslararası Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği Kongresi (ISC) yer alıyor.