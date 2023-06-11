İSTANBUL- İstanbul Modern Sinema’nın yeni mekânındaki Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı açılış programı adını yönetmen Burak Çevik’in Unutma Biçimleri adlı filminden alıyor.

Çevik’in dünya prömiyerini 73. Berlin Film Festivali'nde yapan ve 14 yıllık ayrılıktan sonra tekrar bir araya gelen bir çiftin geçmişlerini hatırlama sürecini izleyen yeni filmi Unutma Biçimleri uluslararası gösterimlerin ardından 17 Haziran’da yönetmenin katılımıyla Türkiye’de ilk kez İstanbul Modern’de gösterilecek. Bu gösterimin ardından 14 yıl boyunca İstanbul Modern’de saklı bekleyecek olan film, bu süre boyunca Türkiye’de bir daha gösterilmeyecek, böylelikle kendi konusuna benzer bir şekilde hafızanın nasıl katmanlaştığına ve tekrar tekrar yazılabildiğine dair bir deneyime dönüşecek.

Çevik’in filmde unutmanın yaratıcı gücünü kullanarak soyut ve nostaljik bir duygu ürettiğini belirten İstanbul Modern Film Küratörü, Müge Turan, “Film 14 yıl boyunca ziyaretçisiyle buluşmuş İstanbul Modern’in Antrepo binasının tarihini aynalayarak bir çiftin 14 yıllık ayrılık ilişkisi üzerinden hafızadaki boşlukları dolduruyor. Çiftin diyaloglarına antik harabelerden, terk edilmiş veya İstanbul Modern’in henüz inşa edilmemiş binası gibi mekânlardan görüntüler eşlik ediyor. Çevik filmin belleğini aktif olarak çalıştırarak derinlerde bir yerde, yine sinemanın kendisini anlamaya çalışıyor” dedi.

HABER: METE YILMAZ