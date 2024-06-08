İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Reşat Bahat, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, hastane yönetimi ve üniversiteden akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Uysal, BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ile ilk iletişime geçtikleri andan itibaren hep pozitif enerji aldıklarını söyledi.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Uysal, "BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ailesine dahil olmaktan ve Nişantaşı ailesinde hep birlikte daha büyük bir yapıda daha büyük projelerde birlikte yer almaktan mutluluk duyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Uysal, iki kurumun daha farklı projelerde de işbirliği yapacağını vurguladı.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Reşat Bahat ise daha önce üniversite afiliye tecrübeleri olduğundan bu işbirliğinin kendileri için çok iyi bir yol olacağını düşündüğünü belirtti.

Şu ana kadar hastanelerin hep var olan bilimle üretim yaptıklarını vurgulayan Bahat, "Bilime katkı sağlayamıyorduk. Biz burada aynı zamanda bilime ve fakülteye de katkı sağlayacağız. Fakülteden de bilimden de akademiden de çok şey öğreneceğiz." dedi.

Bahat, işbirliğinin çok büyük bir değer yarattığını ifade ederek, BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesi olarak bundan sonra ortak projeler geliştireceklerini kaydetti.

Türkiye'nin sağlık ve tıpta çok ileri bir noktada olduğunu belirten Bahat, "Ülkemizde sağlık alanıyla ve üniversitelerle gurur duyabiliriz. Üniversitelerimizi eleştiriyoruz, bilime katkı yapmıyor, dünya sıralamasına girmiyor diye. Sıkı durun 10 yıl içinde müthiş işler yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'de 20'ye yakın afiliye hastaneye sahip olduklarını aktaran Bahat, şunları kaydetti:

"Eğer vizyoner olursak, eğer birbirimizin ayağına çelme takmakla uğraşmazsak, Türkiye'nin sağlıkta ve eğitimde önü çok açık. Bunu yapmazsak, bu bizim için bir vebaldir. Rektörümüze çok güveniyorum. Üniversiteyle hastanenin birlikte nasıl işbirliği yapacağını kafasında çok iyi kurgulamış. Yine 3 yıldır beraber çalıştığımız dekanımız çok destek verdiler. Genel müdürüm çok emek harcadı bu işin olması için. Hastaneyi öğrenciler için çok iyi hazırladı. Çok güzel iki değer yarattık. Şimdi iki değerin bir arada olduğu muhteşem bir değer daha yaratacağız. Bir sürü problemlerimiz olacak ama hemen çözeceğiz. Esas olan öğrencilerimiz ve hastalarımız. Eğer öğrencilerimizi ve hastalarımızı üzmezsek bizim yolumuz açık."

Öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulacak

Yapılan protokol kapsamında, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, intörn eğitimi, iş başında mesleki uygulamalar ve stajlarını BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nde gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler bu sayede teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulabilecek. İki kurum yaptıkları işbirliğini gelecekte geliştirmeyi hedefliyor.