İstanbul

Yarışmaya 20 binin üzerinde fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 32 fotoğrafçı ödül aldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından bu yıl Reuters fotoğrafçısı Mohammed Salem'in "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görüldü.

Fotoğrafta, 36 yaşındaki Filistinli İnas Ebu Maamar, Güney Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde İsrail saldırısında öldürülen 5 yaşındaki yeğeni Saly'nin ölü bedenini kucaklıyor.

İstanbul Photo Awards'a 18 bin fotoğrafçı kayıtlı

Gerçekleştirildiği ilk seneden bu yana 18 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform haline gelen İstanbul Photo Awards'un kazananları, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlendi.

Jüride bu yıl National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul yer aldı.

Çevrim içi toplanan jüri, Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından özel hazırlanan platform üzerinden yapılan elemelerde, gönderilen fotoğraflardan etkilendiklerini ve en iyi fotoğrafları seçerken karar vermekte zorlandıklarını ifade etti.

"Seri Haber" kategorisinde birinci Mahmud Hams

"Seri Haber" kategorisinde Agence France Press (AFP) fotoğrafçısı Mahmud Hams, İsrail yönetiminin ekimde başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını konu alan serisiyle birinciliğe layık görüldü.

2023 UEC Yol Avrupa Şampiyonası'nda kaza yapan İsviçreli bisikletçi Stefan Kung'un yarışa kanlı bir yüz ve kırık bir kaskla devam etmesini belgeleyen eseriyle fotoğrafçı Luca Bettini "Tekil Spor" kategorisinde birinciliği aldı.

Kadınlar Fransa bisiklet yarışı fotoğraflarıyla "Seri Spor" kategorisinde birincilik Agence France-Presse (AFP) fotoğrafçısı Jeff Pachoud'un oldu.

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde de Sri Lanka'daki çöp dağında yiyecek arayan filleri fotoğraflayan Minqiang Lu birincilik ödülüne değer görüldü.

Jüri, Garry Lotulung'un nikel madenciliğinden etkilenen doğa koruma alanını gündeme taşıyan çalışmasını da "Seri Doğa ve Çevre" birincisi olarak belirledi.

Toplam 10 kategoride 30 ödül verildi

"Tekil Portre" birincisi plastik poşet kullanımının zararlarına dikkat çeken Emeke Obanor oldu.

Anna Surinyach, "Seri Portre" kategorisi birincilik ödülünü "Yas Denizi" başlıklı çalışmasıyla kazandı.

"Tekil Günlük Yaşam" kategorisinde Associated Press (AP) fotoğrafçısı Ebrahim Noroozi mülteci kampındaki Afgan çocukların fotoğrafıyla birincilik ödülünü aldı.

Meksika suç örgütlerini ele alan çalışmasıyla Politiken fotoğrafçısı Mads Nissen "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik elde etti.

10 kategoride verilen 30 ödüle ek olarak jüri, yarışmanın 10. yılına özel olarak Hintli dul kadınları ele alan ayrımcılık temalı çalışmasıyla Rajendra Mohan ve Türkiye'de yaşanan depremi belgeleyen Agence France-Press (AFP) fotoğrafçısı Sameer Al-Doumy'i "Genç Fotoğrafçı" alanında ödüllendirdi.

Toplam 60 bin dolar ödül verilen yarışmada, ek olarak tüm kategorilerde birincilik ödülü sahipleri SONY Alpha A7 III fotoğraf makinesi takdim edilecek.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.