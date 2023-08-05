İSTANBUL AA- Vali Gül, Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul'a katkı sunacak herkesle birlikte yol almaya hazır olduklarını dile getiren Gül, İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu, 16 milyonun üzerinde nüfus yaşamasına, birçok insanın günübirlik gelip gitmesine rağmen suç oranlarının her sene azaldığını söyledi.

"Suçlarda düşüş oranı yüzde 11"

Gül, "Suç olaylarının özellikle son 3-4 yılda azaldığını görüyoruz. En son bir önceki seneye göre olaylarda, suçlarda düşüş oranımız yüzde 11. Bu şu anlama gelmiyor; İstanbul'da suç işlenmiyor, hiçbir sıkıntı yok, elbette var." ifadelerini kullandı.

Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve benzer kamu kurumları ile suç oranlarını azaltmaya gayret gösterdiklerini belirten Gül, cinayet olayları başta olmak üzere kentte faili meçhul olay kalmadığını, mala karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranının her geçen gün arttığını kaydetti.

İstanbul'da ilçelere göre suç işleme oranlarının birbirine yakın olduğunu dile getiren Gül, "İstanbul genelinde yüzde 9 ila yüzde 11 arasında suçlarda düşüş var. Yabancıların suç işleme oranı vatandaşlarımıza göre daha az. 100 Türk vatandaşının suç işleme oranıyla 100 yabancının suç işleme oranını kıyasladığımızda yaklaşık olarak yabancılar 6'da 1 daha iyi durumda. 6 Türk suç işliyorsa, 1 yabancı suç işliyor." diye konuştu.

Vali Davut Gül, Esenyurt'taki suç oranlarının geçen yıla göre yüzde 9 oranında düştüğü bilgisini vererek, suç işleme oranlarının azaltılması için çok ciddi tedbirler alındığını vurguladı.

Sahipsiz hayvan sorunu

Sokak hayvanları sorununa da değinen Gül, dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz hayvan olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, insanlara zarar verirse de "ya olabilir" hoşgörü lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Görevini yapacaklar. Belediyeler görevini yaptığında konuştuğumuz problemlerimizin yüzde doksanı ortadan kalkmış oluyor. Ama belediye görevini yapmazsa vatandaşlar yapmazsa bunlara dokunmak gerekiyor işte. "O da bir can" dendiğinde bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor. Ben şahit oldum Gaziantep'te. Bu yasaklılardan bir tanesi dört yaşındaki çocuğun kafatasını yemişti. Şimdi bu hayvanseverlikle, hoşgörü ile normal karşılayabileceğimiz bir mesele değil. Köpeklerin, hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunları sahipleneceklerdir. Onun dışındakileri de belediyeler kısırlaştıracak. Görevini yapacak. Dolayısıyla hem belediyeler, hem hayvanseverler, hem vatandaşlar görevini yaptığında ortada sokak hayvanları, dediğim gibi sahipsiz hayvan diye bir problemimiz de kalmamış olacak."

Bir gazetecinin bireysel silahlanmayla ilgili soru yönelttiği Gül, bireysel silahlanma ile ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak gerektiğine işaret ederek, "Suç işleme oranlarına baktığınızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyetin, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor." diye konuştu.

İstanbul'daki taksi sorunu

Taksi sorunuyla ilgili bir soru üzere Gül, İstanbul'da bir taksi problemi olduğunu belirterek, "Şöyle ki sebebi ne olursa olsun taksiciler mutsuz, müşteriler mutsuz, kamu ve sivil toplum kuruluşları mutsuz. Mevcut taksiciler de dahil olmak üzere taksi meselesinde memnun olan hiç kimseyi görmedim. Bunun oturulup bir şekilde çözülmesi lazım." dedi.

Gül, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi kararı alındığını ancak yaklaşık 2 bin civarındaki minibüsün henüz taksi olarak faaliyete girmediğini, bunların sisteme dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Taksicilerin para kazanamamaktan, müşterilerin da taksilerin yolcu almamasında şikayetçi olduğunu aktaran Gül, İstanbul'da trafik sorunu da olduğunu, taksi meselesinin trafikten bağımsız düşünüldüğünde çözülemeyeceğini vurgulayarak, "Taksi ulaşılabilir, erişilebilir ve ekonomik olacak. Bunlar bir ara geldiğinde mesele çözülmüş olur." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kenan Topçu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Fuat Karaman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.