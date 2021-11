İmamoğlu "İstanbul Senin" uygulamasını tanıttı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum hizmetlerine cep telefonundan erişim sağlayacak "İstanbul Senin Süper Uygulaması"nı tanıttı.



Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "16 milyonun sesine ve iradesine her an kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı hizmete alıyoruz. Bu mobil uygulama, bugün onlarca mobil uygulamayı içinde barındıran, yarın yüzlerce, binlerce uygulamanın İstanbullu ile buluşacağı bir 'Süper Uygulama'. 2 yıla yakın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz 'İstanbul Senin Süper Uygulaması'nı bugünden itibaren 16 milyonun hizmetine sunuyoruz. 'İstanbul Senin Süper Uygulaması', şehrimizin geleceği için önemli bir başlangıç. 'İstanbul Senin', bu şehrin dijital dönüşüm yolculuğunu mümkün kılmak için geliştirilmiş, global çapta bir inovasyondur. 'İstanbul Senin', sadece herkesin cebine girecek kolay ve pratik bir uygulama değil, aynı zamanda hayatımızı kolaylaştıracak özgün bir teknoloji" dedi.



Uygulamanın, vatandaşın cep telefonundan İBB hizmetlerine ulaşmasını ve şehirde hayatı kolaylaştırmayı amaçladığını kaydeden İmamoğlu, "İstanbul'da uzun bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz" dedi.



Ekrem İmamoğlu, uygulamanın kullanım alanlarından bazılarını şöyle örneklendirdi:



- İETT, Şehir Hatları ve Metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, 'İstanbul Senin'deki dijital İstanbul Kart sayesinde, plastik İstanbul Kartlarını yanlarında taşımalarına gerek olmadan seyahat edebilecek. Yanınızda cüzdanınız yoksa da cep telefonunuzun içindeki bu Göster Geç özelliği ile toplu taşımadan yararlanabileceksiniz.



- Fatura ödemek için kuyruğa girme derdi 'İstanbul Senin' ile ortadan kalkacak İSKİ ve İGDAŞ faturalarını, çeşitli fatura ödeme noktalarından veya banka şubelerinden ödemekte olan İstanbullular, faturalarını diledikleri yer ve diledikleri zamanda cep telefonlarından kolayca ödeyebilecek.



- 'Söz Senin' mini uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan, şehrin geleceğine yön vermek isteyen İstanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak ve yönetimin kararlarına katılabilecek.



- 'Otobüsüm Nerede' mini uygulamasıyla, şehrin herhangi bir yerinde otobüs beklemekte olan İstanbullular, otobüslerinin tam olarak kaç dakika sonra beklemekte oldukları durakta olacağını görebilecek.



- Sanat severler tiyatro, müzik başta olmak üzere her türlü kültürel etkinlikten anında haberdar olacak ve diledikleri yerden kolayca bilet alabilecek.



- Yardımseverler, bir iyilik hareketi haline gelen 'Askıda Fatura' icraatımızın mini uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.



- 'Çözüm Merkezi' mini uygulaması ile kendileri, mahalleleri, sokakları ile ilgili ihtiyaç veya sorunları varsa, bunları bize anında iletip, çözüm isteyebilecekler.



- 'İstanbul Senin' platformunda kullanıcılar; dijital kimlik, dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte kullanabilecek. Yani, kimlik bilgilerinizi, İstanbul Kartınız ve kredi kartlarınızı, bu süper uygulamanın içinde saklayabileceksiniz.





TAKSİ MESELESİNE DEĞİNDİ



Konuşmasına, uygulamanın anlatıldığı animasyon filmi için ara veren İmamoğlu, görselde taksi sorununa değinilmesine, "Hani birileri diyor ya; 'Taksiye bu şehrin ihtiyacı yok' İstanbul Senin uygulamasından soracağız vatandaşlarımıza; İhtiyaç var mı yok mu? Anında cevap verecek. Yani bu, aynı zamanda bir öz eleştiri yapmak, eleştiri yapmak mekanizması. Biz de vatandaşımızla orada anında yüzleşiyor olacağız. Demokrat yöneticiler, yüzleşmekten asla çekinmezler" diye konuştu.





"İBB DAHİL HİÇBİR KURUM VE KİŞİ, KULLANICI VERİSİNE ERİŞEMEZ"



Uygulamanın kullanıcı güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunun söyleyen İmamoğlu, "Üstelik 'İstanbul Senin'de kullanıcı verisi, sadece ve sadece kullanıcıya aittir ve İBB dahil hiçbir kurum ve kişi, kullanıcı verisine erişemez" bilgisini paylaştı. Ekrem İmamoğlu, uygulama üzerinden yakın gelecekte verilecek hizmetleri de şöyle dile getirdi: "'Kolay Taşın' mini uygulamasıyla, eski adresinizdeki abonelikleri mobil telefonunuzdan sonlandırıp, taşınacağınız adres için yeni aboneliklerinizi kolaylıkla açtırabileceksiniz. Halen ağırlıklı olarak ulaşımda kullandığınız 'İstanbul Kart'ınız, bir alışveriş kartına dönüşecek ve 'İstanbul Senin' ile bu kartınızın dijtal versiyonunu kullanarak alışverişlerinizi de kolayca yapabileceksiniz. Bir süre sonra cüzdan taşımadan, nakit veya kredi kartı taşımadan; otobüste, vapurda, markette, restoranda, kafede veya takside 'İstanbul Senin'e kaydettiğiniz kartlar sayesinde, cep telefonlarınızla ödeyip geçeceksiniz. Çocuğunuza, eşinize, arkadaşınıza mobil telefonunuz üzerinden para gönderebileceksiniz. Üstelik de hem kartlarınız hem de cüzdanınız hiç olmadığı kadar güvenli olacak"