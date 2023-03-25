Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.031,98
ALTIN
1.211,97
DOLAR
19,05
STERLİN
23,50
EURO
20,51
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli...
Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor
Atılım Üniversitesi 9 Akademik...

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

25 Mart 2023 Cumartesi 17:27
6 Okunma
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava muhalefeti sebebiyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanıyor.
Bu kapsamda, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Anadolukavağı-Üsküdar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Haliç, Kabataş-Çengelköy, Bostancı-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Avcılar, Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri yapılamıyor.
Anlık güncellenen sefer iptalleri "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebilecek.
Öte yandan, yoğun sis Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Maltepe, Kadıköy sahili ile Adalar arasındaki bölgede etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ile Eminönü sahilinde de sis etkili oluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulDenizSisVapurSefer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngören'de evde çıkan yangında bir kişi öldü
Güngören'de evde çıkan yangında bir kişi öldü
İstanbul'da huzur uygulamasında 391 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da huzur uygulamasında 391 kişi gözaltına alındı
İstanbul belediyeleri ramazanda "gönül sofralarını" depremzedeler için kuracak
İstanbul belediyeleri ramazanda "gönül sofralarını" depremzedeler için kuracak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans