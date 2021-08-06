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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ağustos 2021 Cuma 08:54
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00'da Üsküdar'da sokakta uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 22 şüpheliye yönelik 22 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona polis özel harekat, narkotik polisi ve ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polisler de destek verdi.  Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Kocaman Sokak'ta bulunan bir gecekondu ve Selamsız Mahallesi Hazan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki daireye düzenlenen baskında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarNarkotikPolisOperasyonUyuşturucu
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