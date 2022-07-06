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Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı

ŞİŞLİ'de iki katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:47
Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı

Yangın, Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi saat 07.00 sıralarında  iki katlı metruk binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Binadan yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler tüm binayı sardı.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale etti.  Alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangını görerek olay yerine gelen Hasan Mutlu "Yukarıdan gelirken dumanları gördüm. Burası boş metruk bina. Kimse yaşamıyor. Ama dilenciler kalıyordu"dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliBinaEvYangınItfaiye
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