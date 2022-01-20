Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının beslenmesi için harekete geçen hayvanseverler, Eyüpsultan Pirinççi ve Odayeri mahallelerinde boş arazilere kuru mama bıraktı. Hayvanseverler, Pirinççi Mahallesi'nde boş bir arazide buldukları yaralı köpeği tedavi ettirmek için veterinere götüdü.

"KIŞ ŞARTLARINDA MAMALARI BOZULMASIN DİYE KULÜBE YAPTIRDIK"

Hayvansever Burcu Yüksel, kış günlerinde mamalarının bozulmaması için kulübeler yaptıklarını belirterek, "Onların bizden başka kimsesi yok. Bu nedenle bizlere ihtiyaçları var. Onları beslemeden rahat rahat uyuyamıyoruz. Biz olduğumuz zaman aç kalmıyorlar. Kış şartlarında mamaları bozulmasın diye buralara kulübeler yaptırdık. Ormanlarda 300'den fazla hayvana bakıyoruz"dedi.

"EVLATLAR KAR ALTINDA KALDIĞI ZAMAN ÖLÜRLER"

Hayvansever Tugay Obukan, kışın köpeklerin kar altında kalarak ölmemeleri için yaptıklarını anlatarak, "Eğer bu yaptığımız kulübeler olmazsa hasta olan evlatlar kar altında kaldığı zaman ölürler. Köpeklerin kan değerleri çok düşük oluyor. Bu nedenle çok çabuk hasta olabiliyorlar. Onların dili yok, anlatamıyorlar. Biz onların dili oluyoruz. Onlara mama getiriyoruz. Bizim gibi hayvanseverler de var keşke herkes duyarlı olsa herkes evine bir hayvan alsa sokakta hayvan kalmaz" diye konuştu.

'BUGÜN 200'DEN FAZLA HAYVANIN KARNINI DOYURDUK'

Hayvansever Mustafa Kaygusuz, soğuk nedeniyle beslemeye devam edeceklerini belirterek, "Bizler üşüdüğümüzde evimize sığınabiliyoruz, sobamızı yakabiliyoruz ama hayvanların maalesef öyle bir imkanı yok. Hem soğukla mücadele ediyorlar, hem de açlar. Gelip mama veriyoruz, iki noktada yaklaşık 200 üzerinde hayvanın karnını doyurduk. Şu an kar yok ama sabaha karşı bu bölgelerde kar yağmıştı. Şu an aşırı bir soğuk var bu sebeple beslemelere devam edeceğiz" dedi.