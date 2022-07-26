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Sultanbeyli'de Kuran kursunda yangın

SULTANBEYLİ'de Kuran kursunda yangın çıktı. Kursta yatılı kalan 40 öğrenci tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.  

26 Temmuz 2022 Salı 09:51
Sultanbeyli'de Kuran kursunda yangın

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta 6 katlı Soğuksu Erkek Kuran Kursu'nun üst katındaki yemekhanesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yemekhaneyi sararken, kuran kursundaki yatılı kalan 40 öğrenci tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, yemekhanede hasar oluştu.  Yüksel Gündoğan, "Kuran kursunda yangın çıkmış. Arkadaşlar itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye anında müdahale etti. Allah'a şükür yaralı yok. Çocuklar hemen tahliye edildi." dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliKuran KursuYangınItfaiye
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