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Emniyete götürülen zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yapılan incelemede, halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretilen sahte parfümlerin ünlü markalara ait gibi görünen şişelere doldurulduğu belirlendi.

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Küçükçekmece'de üretim ve depolama için kullanılan iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

İSTANBUL AA- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sağlıksız koşullarda ürettikleri sahte parfüm leri piyasaya sürmeye hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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