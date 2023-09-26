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Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz." açıklamasını yaptı.

Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

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