Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz." açıklamasını yaptı.

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Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

AA