İSTANBUL (AA) - İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, Avcılar'daki bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda 18 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Polis ekipleri, çalışmanın devamında sık sık sınır illerine gidip geldiği tespit edilen bir aracın A.A.A. tarafından kiralandığının belirlenmesi üzerine hareket geçti.

Yapılan araştırmada şüpheli A.A.A. ile bu kişiyle beraber hareket ettiği saptanan G.A, Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Para karşılığında düzensiz göçmenleri Edirne'ye götürdükleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.