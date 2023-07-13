Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğunu tespit eden ekipler, adreslerinde bulunmayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışan 9 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, farklı soruşturmalar kapsamında haklarında FETÖ içerisinde eylem ve faaliyet yürüten, örgüt üyeleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan, terör örgütünün iletişim modeli ankesörlü telefonlardan ardışık aranan 14 zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.