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8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzce kırsalında sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yollar kapatıldı

Düzce kırsalında sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yollar kapatıldı

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla da gerçekleşen denetim sonucunda çok sayıda kaçak göçmene rastlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul genelinde denetimler yapıldı.

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