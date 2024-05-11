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M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.

Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförü nün kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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