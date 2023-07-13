İSTANBUL AA- İstanbul Valiliğinin artan hava sıcaklıkları sonrası yangınların engellenmesi için ormanlık alanlara girişleri, mesire alanlarında ise ateş yakmayı engelleyen kararının ardından emniyet ekipleri kentte denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki mesire alanlarında denetimlerde bulundu.

Uygulamaya Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Yunus polisleri, Atlı Polis Grup Amirliği, Köpek Eğitim Merkezinden polisler ile Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter katıldı.

Ekipler, uygulamada Karasu Mesire Alanı ve diğer ormanlık alanlarda ateş yasağına uyulup uyulmadığını, çevre güvenliğini ve şüphelilerin olup olmadığını kontrol etti.

Denetimlerde orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere uyulduğu görülürken Karasu Mesire Alanı'nda piknikçilerin gelişigüzel attığı çöpler dikkati çekti.

Emniyet yetkilileri, uygulama ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.