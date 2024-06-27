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Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Ehliyetsiz sürücü idaresindeki araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ehliyetsiz sürücü idaresindeki araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ekipler, bu kapsamda ülke için tehdit oluşturduğu değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 7 ilçede 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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