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Şüphelilerin, eylem amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri ve terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerine devam ettikleri de belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü nün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi.

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