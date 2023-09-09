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Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler Topkapı istikametinde tek yönlü olarak yapılıyor.

Yolcular kendi imkanlarıyla araçtan inerken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Cumhuriyet Mahallesi ve 50. Yıl-Baştabya durakları arasında meydana gelen yangını fark eden vatman, tramvayı durdurdu.

İSTANBUL (AA) - Topkapı'dan Mescid-i Selam yönüne seyir halindeki tramvay ın arka kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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