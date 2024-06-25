İstanbul

İBB tarafından 2012 yılında toplu ulaşımdaki yükü hafifletmek ve vatandaşların spor yapmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen İSBİKE projesinin uzun zamandır hizmet vermediği görüldü.

"Sağlıklı yaşam, çevreci ulaşım" sloganıyla kentin birçok noktasında kurulan İSBİKE istasyonlarında, bisikletlerin de yerinde olmadığı gözlendi.

Boş kalan bisiklet istasyonları, elektronik sistemlerinin çalışmaması ve bakımsızlıktan kaynaklanan kötü görüntü nedeniyle tepki çekerken, vatandaşlar bisikletileri kullanamamaktan şikayet ediyor.

"Eskiden daha faaldi. Son iki senede bakımsız ve kırıktı"

Bayram Malgir, yaptığı açıklamada, daha önce İSBİKE bisikletlerini kullandığını, Bostancı'dan bindiği bisikletle Caddebostan ve Kartal'a kadar gidip geldiğini söyledi.

Bu sene istasyonlarda bisikletleri görmediğini kaydeden Malgir, bisiklet uygulamasının iyi bir hizmet ve proje olduğunu anlattı.

Malgir, istasyonlarda neden bisiklet olmadığını bilmediğini kaydederek,"Acaba uygulamadan verim mi alınamadı? Bence bisiklet olması gerekiyor. En azından bisikletini sahile, buralara kadar getiremeyen vatandaşlar açısından kolaylık olabiliyor. Sahil şeridini bisikletle gezme yönünden o konuda faydalı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ferdi Oruç, bisikletin iyi bir proje olduğunu belirterek, neden yerlerinde olmadığı konusunda yetkililerin açıklaması yapması gerektiğini ifade etti.

Kadıköylü olduğunu belirten emekli Yusuf Alkan, "Eskiden daha faaldi. Son iki senede bakımsız ve kırıktı. Ben sürekli her sabah buradayım. İnsanlardan gerçekten de talep vardı, kullanıyorlardı ama kör, topal gidiyordu. Son iki senede hiçbir şey yok. Yalnız şimdi dikkatimi çekti. Bu bir haftada düzenlemeye gidilmiş. Bunlar hep kırıktı. İnşallah getirirler. Çünkü insanlar kullanıyordu." diye konuştu.

Vatandaşların bisiklet sistemini kullandıklarını ve memnun olduklarını aktaran Alkan, "Ama bir gerileme var. Herhalde bundan sonra biraz daha iyi yaparlar gibi geliyor bana. Sırf bu konu değil. Bu sahiller son 4,5 senedir Ekrem Bey'in (İmamoğlu) döneminde çok bakımsız kaldı. Bakın bisiklet yolları bile düzensiz." dedi.

Alkan, istasyonların bisikletsiz güzel gözükmediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bisikletler nereye gitti? Bilmiyorum, nereye gitti? Çalınacak, çırpılacak gibi bir şey de değildi. Onları topladılar herhalde. Yalnız son zamanlarda bayağı da bakımsız kalmıştı. Lastiği patlak, çatlak duruyordu. İnsanlar getiriyorlar, çıkartıyorlar, tekrar yerine koyuyorlardı. Bayağı dikkat ettiğim bir konuydu. Ondan sonra nereye gitti, ne oldu? Adalar'daki at işine benzedi bu, kayıplarda. Ama bir düzenleme var herhalde getirecekler."

"Belediyenin bunu tekrar gündeme getirip yerine koyması gerektiğini düşünüyorum"

Metin Müezzinoğlu, bir süredir bisikletlerin yerlerinde olmadığını gördüklerini ve bu duruma çok şaşırdıklarını söyledi. Bisikletlerin sağlık için olması gerektiğini kaydeden Müezzinoğlu, "Belediyenin bunu tekrar gündeme getirip yerine koyması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bisikletlerin eskiden çok kullanıldığını ifade eden Müezzinoğlu, "Eskiden buraya geldiğimizde hiç bisiklet bulamıyorduk. Arasak da bulamıyorduk. Hepsi mutlaka alınıyordu ve kullanılıyordu. İnsanlar hem kendi özel işlerinde bazen bir yere gideceği zaman ulaşımda kolaylık olması için hem sahilde spor yapmak için kullanıyordu. Neden kaldırıldı bilmiyorum ama bence bir an evvel tekrar yerlerine konulmasında büyük fayda var." değerlendirmesini yaptı.

Müezzinoğlu, bisikletlerin neden olmadığı konusunda bir açıklamaya denk gelmediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bir hafta sonu buraya geldiğimde bisikletlerin olmadığını gördüm. Hatta ben kiralanmıştır herhalde tekrar yerine konulacak diye düşünmüştüm. Ama daha sonra geldiğimde süreç zarfında bunların kaldırıldığını gördük. Şahsen bir Kadıköylü olarak ben üzüldüm bunların kaldırılmasına. Neden kaldırıldı acaba? Ben de çok merak ediyorum. Bu sorunun cevabını bulmak isterim." ifadelerini kullandı.

Bisikletlerin olmamasının ve istasyonların boş durmasının hoş bir görüntü olmadığını söyleyen Şennur Koç, gençlerin spor amacıyla bisiklet kullandığını ve bu yüzden olması gerektiğini vurguladı.

Fehmiye Kaya ise insanların spora ihtiyacı olduğu için de bisikletlerin kullanıldığını ifade ederek, projenin tekrardan hizmet vermesini istedini söyledi.

İSBİKE mobil uygulaması çalışmıyor

Bu arada İSBİKE'ın cep telefonu uygulamasının da çalışmadığı görüldü.

Mobil uygulamaya girildiğinde ekrana gelen uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bilgilendirme. 2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir. Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletliler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek bakım-onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder sağlıklı günler dileriz."

İSBİKE ücretlerine iki hafta önce yüzde 100 zam yapılmıştı

Öte yandan 12 Haziran'daki İBB Meclisi toplantısında, İSBİKE ücretlerine yüzde 100 zam yapılmıştı.

Bisiklet kiralamada 1 saatlik ücret 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücret 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücret 44 liradan 88 liraya, yıllık ücret 574 liradan 1148 liraya yükseltilmişti.

Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti.