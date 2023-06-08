İSTANBUL- Kenan Doğulu, Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen sezonun ilk konseriyle müzikseverlerle buluştu. 7 Haziran Çarşamba akşamı BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alan Kenan Doğulu, tüm zamanlara damga vuran şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla yazı karşıladı.

Heyecanlı akşam müzisyen Cem Pilevneli’nin sahne almasıyla başladı. Pilevneli, aralarında “Kendimi Gecelere Veremem”, “Serseri” ve “Gündüzüm Seninle”nin de bulunduğu sevilen şarkılarıyla eğlenceyi doruğa çıkardı.

Tüm biletlerin tükendiği geceyi “Bumaya” şarkısıyla başlatan müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu, dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra son yıllarda ses getiren “Yosun” ve “Yaramızda Kalsın” parçalarını seslendirdi. Etkileyici sahne performansıyla kalabalığın enerjisini yükselten sanatçı, şarkıları hep bir ağızdan söyleyen sevenlerine eğlence dolu bir gece yaşattı. Doğulu, gecenin sürpriz ismi Can Bonomo’yu sahnesinde ağırladı. Birlikte “Mazeretim Var Asabiyim Ben” şarkısını seslendiren ikili sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Sürpriz dolu gecede Doğulu, Ege Çubukçu ile ses getiren “What’s Love” düetlerini şarkının aranjörü Alaca eşliğinde seslendirdi.

KENAN’A ÜNLÜ AKINI

Konseri izlemeye gelenler arasında; Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Hande Doğandemir, Merve Özbey, Berkay, Ali Çika, Hazal Türesan-Sinem Ünsal-Sevda Baş, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Ebru Ünlü ve Doğukan Ünal gibi isimler vardı.

Kenan Doğulu’ya unutulmaz akşamda alanında usta isimlerden oluşan güçlü orkestrası eşlik etti. Konserin finalinde müzikseverlerin alkışları üzerine bis yapan Doğulu, en sevilen parçalarından “Tükendim Ben” ve “Aşk ile Yap” ile geceyi sonlandırdı. Enerjisi ve efsane şarkılarının yanı sıra sahnede giydiği kıyafetlerle her zaman yoğun ilgiyle karşılanan sanatçı, konserde giydiği A46 Tuvanam tasarımı kıyafetiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

HABER: METE YILMAZ