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Maçta başka gol olmadı ve İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç'in uzun pasında ceza sahası sol çizgisinde topu kontrol eden Sainz, 2 rakibinden sıyrılıp topu çapraza çekti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah, ceza sahası içine hareketlenen Serginho'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.

47. dakikada Alper Uludağ'ın uzun pasında topa hareketlenen Bajic, ceza sahası önünde Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda Deli'ye sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Kalkavan, 49. dakikada sarı kartı iptal ederek bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Jensen'den dönen topu Sainz tamamlamak istedi ama Jensen ikinci pozisyonda da gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında İstanbulspor öne geçti. Okan Erdoğan'ın uzun pasında ceza sahası önünde yükselen Rroca topu kafayla Eze'ye indirdi. Bu futbolcu kale sahası önü sol çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

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