Azerbaycan'da yayınlanan Oxu haber sitesinde yer alan habere göre Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen şampiyonada madalya töreni sırasında Türkiye'nin İstiklal Marşı okunurken salondaki herkes saygı göstergesi olarak ayağa kalktı. Ermeni hakem Nazik Avdalyan ise marşı dikkate almayarak özellikle yerinde durmadan telefonuyla oynadığı görüldü.

Bu saygısızlığa karşılık Avdalyan, şampiyona yetkilileri tarafından cezalandırıldı. Ermeni hakem, as hakemlikten alınarak görevi yedek hakemliğe düşürüldü.

Türkiye madalya üstüne madalya kazandı

2023 U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde Yıldız Bayanlarda 40 Kiloda yarışan Yağmur Melek Şahin, Koparmada 56 kilo, silkmede 71 kilo, toplamda da 127 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcumuz silkmedeki 71 kiloluk kaldırışıyla U-15 Avrupa Rekorunun yeni sahibi oldu.

Yıldızlar 45 kilo kategorisinde mücadele eden Milli sporcumuz Ezgi Kılıç, koparmada 62, silkmede 76 ve toplamda 138 kiloluk derecelerle yine 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcularımızı ve antrenörlerimizi kazanılan madalyalardan dolayı tebrik etti.

HABER:METE YILMAZ