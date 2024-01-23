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AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

İsveç 'in NATO 'ya katılımına ilişkin teklifin, TBMM Genel Kurulunun bugünkü gündemine alınması planlanıyor.

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