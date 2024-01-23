Ankara

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin, TBMM Genel Kurulunun bugünkü gündemine alınması planlanıyor.

AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Genel Kurulun, kanun teklifini saat 15.00'te başlayacak birleşiminde ele alması öngörülüyor.

Kaynak: AA