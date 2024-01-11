Haber: Damla Oya Erman

Napoli'nin ünlü pizzaiolo'su Sorbillo, Via dei Tribunali'deki dünyaca ünlü pizza sokağında "Margherita con Ananas" adını verdiği ananaslı pizzayı menüsüne ekledi.

Bu özel pizza, 7 euro (7.70 dolar) karşılığında sunuluyor ve geleneksel Hawaii pizzasından farklı olarak bir pizza bianca, yani domates tabakasından arındırılmış bir versiyon. Üzerinde üç farklı peynir bulunan ve karamelize bir lezzet için iki kez pişirilen ananas, pizza tutkunlarını çekmek için tasarlanmış.

Sorbillo, bu farklı pizza yaratımını "gıda önyargısına karşı mücadele etmek" amacıyla gerçekleştirdiğini belirtiyor. Napoli'nin tarihi merkezindeki 3,000 yıllık geçmişiyle, bu özel pizza yaratımı aynı zamanda önemli bir mesaj iletmeyi amaçlıyor.

Ancak, ananaslı pizzanın İtalya'da geleneksel bir damak zevki olduğu konusunda ciddi bir direnişle karşılaşıyor. Sosyal medyada başlatılan bu yeni pizza trendi, bazıları tarafından olumlu karşılanırken, çoğunlukla olumsuz tepkiler alıyor. Sorbillo'nun pizzaiolo meslektaşları arasında da bu tartışma büyük yankı uyandırıyor.

Sorbillo, yaptığı açıklamalarda, "İtalya bu konuda bölünmüş durumda. Ve sadece İtalya değil. Bu konuda bir sürü tartışma açıldı. Genel olarak insanlar meraklı değil. Farklı olan her şeye şüpheci bakıyorlar" diyor.

Bu ananaslı pizza, geleneksel İtalyan lezzet algısını sarsarak cesur bir adım atmış gibi görünse de, Sorbillo bu yolla insanları gastronomik açıdan yeni deneyimlere teşvik etmeye çalışıyor.