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Ülkede, 25 Eylül 2022’deki seçimlerden birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisinin (FdI) kurucularından Guido Crosetto, Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde 22 Ekim 2022’den kurulan sağ koalisyon hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

Hastane kaynaklarının da Bakan'ın perikardit olabileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Crosetto'nun, perikardit (kalp zarı iltihaplanması) şüphesiyle acilen yatırılarak gözlem altında tutulduğu ve kendisine anjiyografi yapıldığı ifade edildi.

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