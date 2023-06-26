Roma

Tajani, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısı öncesi, uluslararası gündeme ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Rusya’da yaşanan gelişmelere değinerek, "Tabii ki müdahale etmek bizim elimizde olmasa da Rusya'daki durumun gelişimini takip ediyoruz." dedi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının Ukrayna'da devam eden karşı taarruzu etkileyip etkilemeyeceğinin "duruma bağlı" olduğunu dile getiren Tajani, "Ancak Wagner'in yokluğu, Rus ordusunu güçlendirmez." diye konuştu.

Antonio Tajani, bu konuyu bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de ele alacaklarını aktardı.

Tajani, ayrıca Tunus'un da kendileri için önem arz ettiğini belirterek, bu ülkedeki mali durumun çözülmesi, istikrarın sağlanması ve Kuzey Afrika’dan gelen düzensiz göç akınlarına karşı mücadele edilebilmesi için bir Avrupa yaklaşımının ortaya konması gerektiğini kaydetti.

İtalyan La Stampa gazetesine verdiği demeçte Tajani, özel güvenlik şirketi Wagner'in Rus yönetimine isyanını değerlendirerek, "Rusya, şimdi daha zayıf. Askeri sisteminde önemli çatlaklar oluştu ki Wagner önemli bir unsurdu. Moskova için önemli bir kayıp. Kuzey Afrika'da olduğu gibi Ukrayna'da da Wagner'in bir etkisi oldu. Bölgeyi istikrarsızlaştırdı ve göç akınlarını etkiledi. Bu bölünmeler söz konusu ama biz Rus siyasetine müdahale etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, söz konusu durumda Wagner liderini desteklemeyi asla düşünmediklerini vurgulayarak, "Biz, Rusya ile savaşta değiliz. Ukrayna’nın bağımsızlığını savunuyoruz, Rusya'ya müdahale etmek için hareket etmiyoruz." yorumunu yaptı.

AA