Haber: Mert Osman Erman

Giulia Cecchettin, mezun olması için birkaç gün kala eski erkek arkadaşı tarafından iddia edilen bir cinayete kurban gitti.

Milano ve Napoli gibi büyük kalabalıkların toplandığı yerlerde protestolar düzenlendi ve başkent Roma'nın merkezinde trafik kilitlendi.

İtalya Cumhurbaşkanı, kadınların cinayetinin hoş görülemez olduğunu belirtti.

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü'nü kutlamak için bir açıklama yapan Sergio Mattarella, "Ülkenin vicdanını sarsan dramatik haberler var. Medeni olmak isteyen bir insan toplumu, bu dizi saldırıya ve kadın cinayetlerine dayanamaz, dayanmamalıdır." dedi ve kadına yönelik şiddetin bir toplum başarısızlığı olduğunu ekledi.

İtalya İçişleri Bakanlığı'ndan gelen verilere göre, bu yıl ülkede şu ana kadar 106 kadın öldürüldü, bunlardan 55'i iddiaya göre bir partner veya eski partner tarafından öldürüldü.

Protestolar, Cecchettin'in cinayeti üzerine ülkede yaşanan halk öfkesi ve içsel sorgulamaların bir arka planında gerçekleşiyor. 22 yaşındaki biyomedikal mühendislik öğrencisinin geçen hafta Padova Üniversitesi'nden mezun olması planlanıyordu.

Gün boyunca birçok etkinlik planlandı, bunlar arasında yürüyüşler, koşular, flash moblar, oturma eylemleri ve hatta cinsiyet temelli şiddet ve patriyarka konusunda farkındalık yaratmak için ücretsiz jinekolojik muayeneler de bulunuyordu.

Cecchettin'in babası Gino Cecchettin, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü'nü Padova Üniversitesi öğrencilerine hitap ederek ve tüm kadına yönelik şiddet kurbanları anısına bir kırmızı bankı kampüste açarak kutladı.

"Hiçbir şey Giulia'yı geri getirmeyecek, ama ölümünden iyi girişimlerin çıkmasını istiyorum," dedi.

Turetta, Almanya'nın Leipzig kentinde yakalandı ve polis tarafından uluslararası bir tutuklama emri çıkarıldıktan ve ona yönelik bir insan avı başlatıldıktan sonra İtalya'ya döndü.

Cumartesi öğleden sonra İtalya'ya dönen Turetta, henüz resmi olarak suçlanmadı.

Corriere del Veneto haber sitesine göre, Verona'da bir cezaevinde tutuluyor ve ön duruşma Salı günü için planlandı.

İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni, partnerler ve eski partnerler tarafından kadınlara yönelik şiddetin uzun tarihine duyduğu öfkeyi ifade etti.

Hala yaygın olan misogynist şiddet kültürüne karşı İtalya'da yeni bir eğitim kampanyası vaat etti.