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Anneden kan donduran sözler: Öldürsem bile hakkımdır

Yetkililer ayrıca, yangınlardan bazılarının kundaklama yoluyla çıkmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti.

Adanın kuzeyinde yangınlar dan en çok etkilenen Nuoro vilayetindeki Posada'da yetkililer, yaklaşık 600 kişi için tahliye emri verdi.

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin, Sardinya Adası'nda kuru, sıcak ve rüzgarlı havaya bağlı olarak çıkan 40'tan fazla yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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