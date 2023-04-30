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Danışmanlığını lisenin Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Behçet Çevik'in yaptığı takımda, öğrenciler Mert Burak Mutlu, Arhan Demirci, Osman Ahmet Altınordu, Yaser Burak Birtürk, Burak Berber, Muhammmed Murat Sarı ve Yiğit Efe Erdoğmuş yer alıyor.

Takım, 2023 TEKNOFEST Liselerarası İHA yarışmalarında "İST_MEM HİLAL" adlı insansız mayın tespit ve imha aracıyla performans ödülü kazandı.

İSTANBUL AA- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi desteği ve Beşiktaş Halk Eğitimi Merkezi Kurslar Birimi koordinesinde İTÜMTAL öğrencilerinden oluşturulan "Hilal İHA" takımı TEKNOFEST'e katıldı.

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