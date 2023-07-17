ESKİŞEHİR - Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklarına ve geleceğin teknolojilerine odaklanan Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES; destekçisi olduğu İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı’nı Eskişehir’de buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Belçika’da düzenlenen iLumen European Solar Challenge’da (iESC 2022) 24 saatlik parkuru üçüncülükle tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, bu yıl 22-29 Ekim tarihleri arasında Avustralya’da düzenlenecek “Bridgestone World Solar Challenge 2023 – BWSC 2023” öncesi Türkiye turuna çıktı. ZES’in destekçileri arasında yer aldığı diğer iki üniversite takımı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı ile Eskişehir’de bir araya gelen İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli ve en büyük organizasyon olan Bridgestone World Solar Challenge yarışı öncesi moral ve motivasyonunu yükseltirken, aynı zamanda 3 takım birbirleriyle deneyimlerini paylaştı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI