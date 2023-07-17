Ankara

Büyükelçi Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Katar'a yapacağı resmi ziyaretin önemine ve bunun Türkiye-Katar ilişkilerine yansımasına ilişkin soruları yazılı yanıtladı.

Al Sani, Katar-Türkiye ilişkilerinin "stratejik ve sağlam" olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılını kutluyoruz. Bu ilişkiler çeşitli ekonomik, güvenlik, askeri, siyasi ve diğer alanları kapsayarak gelişip genişledi. Geride kalan 50 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler pek çok dönüm noktasından ve zorluktan geçti. Bu ilişkiler gelişip netleşerek bugünkü güçlü ve benzersiz haline ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

İki ülkenin işbirliği alanlarını genişletmek, belirlenen hedeflere ulaşmak ve engelleri ortadan kaldırmak için sürekli çalıştığına işaret eden Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki işbirliği alanlarının oldukça sağlam olduğuna dikkati çekti.

Al Sani, Katar'da 2022'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin güvenilir ortaklardan biri olduğunu belirterek, 6 Şubat'taki depremlerde de Katar'ın tüm imkanlarıyla Türkiye'nin yanında bulunduğunu kaydetti.

"Yatırımların genişletilmesinin yolları ele alınacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesine de değinen Al Sani, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, mevcut projelerdeki çalışmaların devam etmesi ve başka işbirliği fırsatlarının yaratılması anlamına geliyor. (Erdoğan'ın seçilmesi) Bununla birlikte siyasi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürmesi demek. Ayrıca üst düzey yetkililerin, yatırımcıların ve uzmanların ziyaretleri ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin olağan toplantıları (işbirliği ve koordinasyonun) bunların tümünü güçlendirmektedir."

Büyükelçi Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a ziyaretinin şüphesiz çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin pekişmesine katkı sağlayacak. Bu ziyaret, Türkiye'yi Katar devletiyle bağlayan sağlam ilişkilerin önemli bir göstergesi. Büyük olasılıkla ziyaret, çok sayıda koordinasyon ve ortak işbirliği alanını kapsayacak. Uluslararası ve bölgesel konuların da görüşüleceği ziyarette, iki ülke arasındaki yatırımların genişletilmesinin yolları ele alınacak." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu ve birçok alanda da ortak koordinasyonun bulunduğunu vurgukayan Al Sani, "İlişkilerin geliştirilmesine yönelik sürekli çalışmalar sürüyor. Tabii ki liderlerin ve üst düzey yetkililerin ziyaretleri, ikili ilişkilere ivme kazandırmaktadır. Bu tür ziyaretler, aynı zamanda birçok konunun tartışılması için bir fırsat." dedi.

"Fırsatlar, ayrıcalıklar ve teşvikler ele alınacak"

Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konum, sanayi ve teknoloji alanında kaydettiği ilerleme, sağlam altyapısı ve sunduğu hizmetler bakımından yatırım için cazip bir ülke olduğunu kaydeden Al Sani, Türkiye'nin yatırım, turizm veya eğitim için Katarlı vatandaşların gözde destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Al Sani, sözlerini, "Ziyarette, muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nde gelecek vaat eden yatırım fırsatları veya Katar'ın Türk yatırımcılara sunduğu fırsatlar, ayrıcalıklar ve teşvikler ele alınacak." diye tamamladı.

AA