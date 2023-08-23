ANKARA (AA) - İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla 26 Ağustos'ta Kocatepe'de program düzenleyeceklerini duyurdu.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'ün, Türk milleti için önemine işaret etti.

Bu yılın, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci, Büyük Taarruz'un 101'inci yılı olduğunu hatırlatan Zorlu, bu zaferlerin yıl dönümünde Afyonkarahisar'daki Kocatepe'de vatandaşlarla birlikte olacaklarını belirtti.

Zorlu, iki zaferi birbirinden koparmaya çalışan anlayışa karşı, Malazgirt şuuru ve Büyük Taarruz ruhuyla bir araya geleceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla Afyon İl Başkanlığımız tarafından daha önce kapalı spor salonunda düzenleneceğini duyurduğumuz buluşmamız, 26 Ağustos günü Kocatepe'de açık hava toplantısı şeklinde gerçekleştirilecektir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı komutanlar ile muharebeyi yakından izlemek ve yönetmek maksadıyla buluştukları gözetleme yeri yakınındaki bu alanda, 101 yıl sonra aynı duyguları mahallinde yaşamak ve yaşatmak üzere, Afyon'da vatandaşlarımızla buluşacağız.

Bu kapsamda Genel Başkanımız Meral Akşener'in vatandaşlarımıza hitap edeceği programımız 26 Ağustos'ta Kocatepe'de Saat 12.00'de başlayacaktır. Türk milletinin ekonomik anlamda darboğaza itildiği, demografisinin değiştirilmeye çalışıldığı bu kara günlerde, yine bir ağustos ayında, milletimizin umutlarını yeniden diriltmek için tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz."