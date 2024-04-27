Begüm Güney’in Elmas’a verdiği özel röportajda, Haluk Akakce’nin kişiliği ve eserleri anlatıldı.



Artweeks Istanbul’da Haluk Akakce’nin kreatörlüğünü yaptığını hatırlatan Naz Elmas, “Halit'le benimle tanıştığım hikaye çok değişik bir hikaye. Haluk oyuncuları araştıran ve hatta değişik farklı rollerde görmekten tatlı olan bir sanatçıydı. Ve beni yanıma getirip paylaştığı zaman ben çok mutluyum, çok mutlu olmuşum kendisiyle. Bize biraz anlatabilir misin?” sorusunu sordu. Güney, “Özellikle hoş geldin. Çok mutlu oldum. Sergiyi beğendiniz. Biz sergiyi, Artweeks Istanbul’u planlamaya başladığımızdan beri bir önceki edisiyonda da paylaştığımız, bunu hemen hazırladığımız ve aldığımız serginin yeni mekanımızın da olması gerektiğini düşünmüştük. Biraz daha farklı bir kurgu var bu sergide. Serginin küratörlüğünü de ben üstleniyorum. Sergi bir özel koleksiyon seçkisi. Bu yüzden bu kadar eser görebiliyoruz” dedi.



