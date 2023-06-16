İZMİR AA- İzmir'de 1955 yılında açılan Tarihi Esnaf Lokantası kurulduğu günden bu yana kuzine fırında pişirdiği yemekleri müşterilerine sunuyor.

Konak'taki Elektronikçiler Çarşısı'nda yer alan lokanta, gün doğmadan açılıyor. 33 yıldır lokantada aşçılık yapan Muammer Yün'ün yaktığı kuzine fırınında 40 çeşit yemek pişiriliyor.

Lokantada 43 yıldır garsonluk yapan Murat Okulmuş ile 35 yıldır çalışan garsonların servis ettiği yemekler, çoğu müdavimi olan müşteriler tarafından tüketiliyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de geldiği lokanta, İzmir'in önde gelen gastronomi deneyim noktaları arasında gösteriliyor.

Aşçı Muammer Yün, lokanta kurulduğu günden bu yana yemeklerin kuzine fırında pişirildiğini söyledi.

Kuzine fırında yemek pişirmenin zorluğuna işaret eden Yün, "Yanması bir saat sürüyor. Yandıktan sonra da 20-30 çeşit yemeği rahat rahat çıkarabilirsin. Ama gözünü fırından ayırmayacaksın. Bir tarafı hızlı yanar, bir tarafı yavaş yanar. Yani devamlı gözün orada olacak. Bu sobadan İzmir'de 1 ya da 2 tane var. Olanlar vardı doğalgaza, tüpe geçtiler. 1955'ten beri biz buna devam ediyoruz. Bunun ayrı lezzeti oluyor." dedi.

Müşterilerin kuzine yemeği tatmak için kendilerini tercih ettiğini anlatan Yün, lokantada çok sayıda yabancı turist de ağırladıklarını kaydetti.

İstanbul'da yaşayan ve sadece yemeklerinden tatmak için İzmir'e gelen müdavimlerinin bulunduğunu aktaran Yün, Tortum kebabı, kağıt kebabı, orman kebabı, kuzu dolma gibi yemeklerin yanında sebze yemeklerinin de özgün tariflerle pişirildiğini dile getirdi.

Lokantanın şef garsonu Murat Okulmuş, 15 yaşında çırak olarak girdiği lokantada hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Bazı yemeklerin 6 saati bulan pişirme sürelerinin olduğunu belirten Okulmuş, saat 17.00'yi bulmadan tüm yemeklerin tükendiğini ifade etti.