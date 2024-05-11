İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ndeki Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanları arasında yer alan Ayıbalığı Koyu'nda kurulan demir iskelenin yıkımı için sorumlulara resmi tebligat yapıldığı belirtildi.

Yasal sürenin tamamlanmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz olarak kurulan demir iskelenin kaldırılmasına yönelik yasal ve idari süreç tarafımızdan takip edilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki yazışmalar doğrultusunda yıkım sürecinin belediyemiz tarafından tamamlanması yönünde harekete geçilmiştir. Mülkiyeti Hazine'ye ait alandaki izinsiz demir iskelenin yıkılmasına ilişkin 3 Mayıs'ta söz konusu işlemin sorumlusu durumundaki iş yerinin yetkililerine tebligat yapılmıştır. Tebligatın ardından 15 günlük zorunlu yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte yıkım için konu Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'mıza iletilecektir."