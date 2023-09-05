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B.Ş. ile A.D. arasındaki tartışmanın alacak meselesinden çıktığı iddia edildi.

Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmanın kavga ya dönüşmesi üzerine B.Ş, yanında bulunan bıçakla A.D'yi bıçaklayıp kaçtı.

İZMİR (AA) - Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten geldiği öğrenilen B.Ş. (19) ile A.D. (22) arasında Bayraklı Sahili'nde tartışma çıktı.

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