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Dışişleri Bakanlığı "radikal çevreleri memnun etmek" için yapılan 1915 olayları açıklamalarını reddetti

Dışişleri Bakanlığı "radikal çevreleri memnun etmek" için yapılan 1915 olayları açıklamalarını reddetti

Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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