Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biriyle irtibat, saat 23.53'te kesildi. Yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi.

Bölgeye jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince sabaha kadar sürdürülen çalışmalar sonucu helikopterin düştüğü nokta tespit edildi.

Yapılan inceleme sonucunda helikopter enkazının balonla çıkarılmasına karar verildi.

Baraj gölüne getirilen balonlar, dalgıçlar tarafından su altına indirilip yaklaşık 12 metre derinlikteki helikopter enkazına bağlandı.

Olumsuz koşullar nedeniyle çalışmalara akşam ara verildi. Arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.

Bakan Yumaklı, çalışmaları inceledi

X sosyal medya platformundan açıklama yaparak olayın detaylarını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kamuoyuyla paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerde Tahtalı Barajı'na gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yumaklı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, arama kurtarma çalışmalarını havadan helikopterle inceledi.

Helikopterde bulunan mürettebattan Mehmet Akif Tutuk'un babası Ahmet Tutuk da olay yerine geldi. Yetkililer, Tutuk'a arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Diğer yandan yangın dün gece kısmen, sabah saatlerinde de tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel, yangın söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale ediyordu.

AA