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İZMİR (AA) - Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 29 Sokak'taki makaron üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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